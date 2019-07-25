Суд взыскал с МВД компенсации за избиение двух жителей Забайкалья

Суд в Забайкалье взыскал с Министерства внутренних дел России компенсации за применение насилия к двум задержанным в январе 2017 года. Виктория Барлыбаева и Анатолий Соколов получат по 100 тысяч рублей. Защита требовала назначить суммы в пять раз больше и будет обжаловать решение, сообщает "Зона права".

В начале января 2017 года сотрудники Могойтуйского отдела полиции Батор Ямадаев и Аюр Бадмаев задержали в селе Цугол 18-летнюю Барлыбаеву и 19-летнего Соколова. Их подозревали в краже бытовой химии на 10 тысяч рублей.​

По данным следствия, полицейские применяли "запрещенные методы допроса" к задержанным, чтобы те признались в совершении кражи. В результате 19-летнего Соколова госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника и сотрясением мозга, Барлыбаева получила ушибы лица и тела.

В феврале этого года полицейские Ямадаев и Бадмаев получили условные сроки. Их признали виновными в превышении полномочий с применением насилия. Защита сочла приговор слишком мягким и настаивала на реальных сроках.