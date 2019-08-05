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Деньги на Свободе

Криптокошелёк будущего. Эфир в 18:05

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Платить с помощью криптовалют станет легко, быстро и к тому же выгодно. Российский IT-предприниматель Александр Бычков основал в Китае стартап SUPERMONEY – универсальный кошелек как для криптовалют, так и для обычных денег.

В интервью Максиму Бланту Александр Бычков и его команда в программе "Деньги на Свободе" рассказали о старте проекта в Юго-Восточной Азии, продемонстрировали простоту использования приложения и обсудили законодательные ограничения, которые могут помешать запустить проект в России.

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