Криптокошелёк будущего. Эфир в 18:05

Платить с помощью криптовалют станет легко, быстро и к тому же выгодно. Российский IT-предприниматель Александр Бычков основал в Китае стартап SUPERMONEY – универсальный кошелек как для криптовалют, так и для обычных денег.
В интервью Максиму Бланту Александр Бычков и его команда в программе "Деньги на Свободе" рассказали о старте проекта в Юго-Восточной Азии, продемонстрировали простоту использования приложения и обсудили законодательные ограничения, которые могут помешать запустить проект в России.
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