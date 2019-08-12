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Деньги на Свободе

Криптовалюта по-деревенски. Эфир в 18:05

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Фермера Михаила Шляпникова из подмосковного Колионова обвиняли в "подрыве финансовой системы Российской Федерации", за то, что он напечатал местную валюту, привязанную к куриным яйцам. Теперь его "колион" торгуется на криптобиржах, а блокчейн-технологии используются для пенсионной реформы в масштабах одной маленькой счастливой деревни.

Новый выпуск программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

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