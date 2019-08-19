Кто заработал на протестах и что такое "справедливая зарплата"?

Какую зарплату россияне считают справедливой и почему она меньше реальной, кто выстроился в очередь за деньгами из Фонда национального благосостояния и чем были деньги во времена СССР, кто и сколько пытается заработать на протесте - об этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе”. В прямом эфире на Радио “Свобода” и телеканале “Настоящее время”.

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