Модели будущего и формы прошлого

Плакат как личное высказывание, настроение как артобъект, статья Конституции как несбыточная мечта и прочие последствия настоящего рассматриваем с авторами работ, студентами и выпускниками Школы дизайна НИУ ВШЭ и руководителем Лаборатории плаката Юрием Гулитовым.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 31 сентября в семь часов вечера