Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Рожденные после СССР

Модели будущего и формы прошлого

Выставка студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ, Музей Москвы

Смотреть комментарии

Плакат как личное высказывание, статья Конституции как несбыточная мечта

Плакат как личное высказывание, настроение как артобъект, статья Конституции как несбыточная мечта и прочие последствия настоящего рассматриваем с авторами работ, студентами и выпускниками Школы дизайна НИУ ВШЭ и руководителем Лаборатории плаката Юрием Гулитовым.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 31 сентября в семь часов вечера

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG