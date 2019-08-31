Модели будущего и формы прошлого

Плакат как личное высказывание, настроение как артобъект, статья Конституции как несбыточная мечта и прочие последствия настоящего рассматриваем с авторами работ, студентами и выпускниками Школы дизайна НИУ ВШЭ и руководителем Лаборатории плаката Юрием Гулитовым.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 31 сентября в семь часов вечера
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