Сколько стоит быть оппозиционером в России?

Чем плохо, когда у государства денег много, а у людей мало, почему "оборонка" не станет технологическим локомотивом и зачем Собянину подкупать избирателей — об этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" в прямом эфире на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Смотрите и подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе":