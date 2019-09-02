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Деньги на Свободе

Сколько стоит быть оппозиционером в России?

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Чем плохо, когда у государства денег много, а у людей мало, почему "оборонка" не станет технологическим локомотивом и зачем Собянину подкупать избирателей — об этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" в прямом эфире на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Смотрите и подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе":

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