Как чиновники предлагают решать проблему долгового бремени россиян, почему благие намерения не превращаются в инвестиции и зачем становиться самозанятым — об этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" в прямом эфире на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Смотрите и подписывайтесь на телеграм-канал Блант на Свободе