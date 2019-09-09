Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Деньги на Свободе

Зачем становиться самозанятым?

Крымский фестиваль кофе

Смотреть комментарии

Как чиновники предлагают решать проблему долгового бремени россиян, почему благие намерения не превращаются в инвестиции и зачем становиться самозанятым — об этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" в прямом эфире на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Смотрите и подписывайтесь на телеграм-канал Блант на Свободе

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG