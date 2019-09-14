Политика в университете: из российской и американской практики

Почему студенты не боятся быть отчисленными за участие в акциях протестах, а преподаватели требуют немедленного освобождения всех политзаключенных?
Обсуждаем с редактором журнала DOXA Марией Меньшиковой, студенткой Калифорнийского университета в Сан-Диего Ревеккой Гершович и преподавателем Борисом Никольским.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 14 сентября в семь часов вечера.
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