Жизнь со смертью. Эфир в 19.00

Как взрослеют ребята с безнадежным диагнозом рассказывают руководитель программы "Хоспис для молодых взрослых" Татьяна Коновалова, PR-директора фонда "Дом с маяком" Софья Харькова и подопечные хосписа Ольга Колышкина, Дмитрий Филин, Алина Заболотная.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, в семь часов вечера.
Видео станет доступно после выхода программы в эфир.
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