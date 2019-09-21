Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Рожденные после СССР

Жизнь со смертью. Эфир в 19.00

Old Future. Erik Madigan Heck

Смотреть комментарии

Как взрослеют ребята с безнадежным диагнозом

Как взрослеют ребята с безнадежным диагнозом рассказывают руководитель программы "Хоспис для молодых взрослых" Татьяна Коновалова, PR-директора фонда "Дом с маяком" Софья Харькова и подопечные хосписа Ольга Колышкина, Дмитрий Филин, Алина Заболотная.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, в семь часов вечера.

Видео станет доступно после выхода программы в эфир.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG