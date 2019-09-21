Жизнь со смертью. Эфир в 19.00

Как взрослеют ребята с безнадежным диагнозом рассказывают руководитель программы "Хоспис для молодых взрослых" Татьяна Коновалова, PR-директора фонда "Дом с маяком" Софья Харькова и подопечные хосписа Ольга Колышкина, Дмитрий Филин, Алина Заболотная.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, в семь часов вечера.

Видео станет доступно после выхода программы в эфир.