В Москве пройдёт митинг за освобождение политзаключённых

В Москве на проспекте Сахарова сегодня пройдёт согласованный митинг с требованием освободить осуждённых и арестованных по так называемому московскому делу, а также всех политзаключённых. Главный лозунг акции - "Отпускай!"
Митинг организуют активисты незарегистрированной Либертарианской партии. Прийти на него призвали многие оппозиционеры и гражданские активисты, а также деятели культуры.
В течение десяти дней перед митингом проходили одиночные пикеты у здания Администрации президента в Москве с требованием освободить узников "московского дела". В субботу в пикете принял участие, в частности, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.
Вести митинг будут главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр. На акции также выступят музыканты - группы "Несчастный случай" и "Хадн Дадн".
Пикеты солидарности пройдут также в ряде городов России.
- "Московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве против недопуска независимых кандидатов на выборы. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках. Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, а часть из них была освобождена. 5 человек, однако, были осуждены к различным срокам лишения свободы по обвинениям в насилии по отношению к полицейским. Это Павел Устинов, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев и Данила Беглец. С "московским делом" также связывают приговоры Константину Котову - по статье о неоднократных нарушениях на митингах - и Владиславу Синице, в твите которого суд усмотрел угрозу расправы над детьми росгвардейцев.
- Кроме того, несколько человек по-прежнему находятся в СИЗО или под домашним арестом.
- На этой неделе было прекращено уголовное дело против Алексея Миняйло, а ранее - после широкой общественной кампании - был отпущен из СИЗО уже приговорённый к лишению свободы Павел Устинов. Его и других осуждённых в ближашие дни ждут апелляции на приговор. Организаторы митинга надеются, что уличная акция поможет борьбе за пересмотр приговоров и освобождение людей.
- В поддержку обвиняемых по "московскому делу" выступили сотни деятелей культуры и общественных деятелей, учителей, студентов, врачей, журналистов, священников Русской православной церкви, людей других профессий. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел сфабрикованными.