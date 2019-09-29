В Москве пройдёт митинг за освобождение политзаключённых

В Москве на проспекте Сахарова сегодня пройдёт согласованный митинг с требованием освободить осуждённых и арестованных по так называемому московскому делу, а также всех политзаключённых. Главный лозунг акции - "Отпускай!"

Митинг организуют активисты незарегистрированной Либертарианской партии. Прийти на него призвали многие оппозиционеры и гражданские активисты, а также деятели культуры.

В течение десяти дней перед митингом проходили одиночные пикеты у здания Администрации президента в Москве с требованием освободить узников "московского дела". В субботу в пикете принял участие, в частности, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Вести митинг будут главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр. На акции также выступят музыканты - группы "Несчастный случай" и "Хадн Дадн".

Пикеты солидарности пройдут также в ряде городов России.