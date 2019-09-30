В чем права Грета Тунберг?

Чем грозит глобальное потепление и сколько придется заплатить за борьбу с ним? Почему рушится потребительская модель экономики? Смотрите в прямом эфире программу Деньги на Свободе с Максимом Блантом в 18:05
Чем грозит глобальное потепление и сколько придется заплатить за борьбу с ним? Почему рушится потребительская модель экономики? Смотрите в прямом эфире программу Деньги на Свободе с Максимом Блантом в 18:05
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