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Общество

"Автодор" отсудил у лидеров оппозиции 3,4 миллиона рублей

"Автодор" отсудил у лидеров оппозиции 3,4 миллиона рублей
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Суд в Москве во вторник частично удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к девяти представителям оппозиции и постановил взыскать с них 3,4 миллиона рублей. Назначенную сумму должны будут выплатить оппозиционеры Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов, Георгий Албуров и Алексей Навальный. Оппозиционеры заявили о том, что обжалуют решение суда. "Автомобильные дороги" изначально требовали компенсации в 11,5 миллионов рублей из-за протестной акции 27 июля. В компании считают, что участники митинга повредили "малые архитектурные формы, а также элементы обустройства объектов дорожного хозяйства, технические средства организации дорожного движения". Ранее суд удовлетворил иск компании "Мосгортранс", которая требовала от оппозиционеров более миллиона рублей компенсации за простой общественного транспорта.

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