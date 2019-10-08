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Russia.Timeless. Как народ любил Ленина и Сталина

На выставке Russia.Timeless в Праге представлен необычный и почти неизвестный экспонат. Это альбом рисунков и рассказов простых людей о вождях. В пояснении к этой коллекции написано следующее:

"В конце 1980-х годов известный библиофил, а позднее издатель, Сергей Ниточкин наткнулся в книжном развале на любопытную находку. Это была папка, в которой анонимный коллекционер собрал воспоминания разных, чаще самых простых людей из народа о Ленине и Сталине.

Воспоминания эти значительно отличались от тех, что многомиллионными тиражами выходили в Советском Союзе. Поэтому неудивительно, что о существовании этой коллекции не было ничего известно.

Найденные тексты сопровождались рисунками, вполне возможно, самого собирателя".

Представляем вашему вниманию рисунки и тексты.
М. С. Федоркина, бригадир овощеводов: &quot;Звери любили Ленина. Бывало приедет он на дачу, только выйдет из машины, а они уже к нему идут, ползут, летят. Для каждого доброе слово находил&quot;.&nbsp;
1 М. С. Федоркина, бригадир овощеводов:

"Звери любили Ленина. Бывало приедет он на дачу, только выйдет из машины, а они уже к нему идут, ползут, летят. Для каждого доброе слово находил". 
Э. К. Лиепа, шофер: &quot;По воскресеньям Владимир Ильич с Иосифом Виссарионовичем на этюды ездили в Немчиновку. Ленин писал наполненные ветром деревья, рваные облака, колышущуюся рожь. Сталин предпочитал пейзажи &quot;с настроением&quot; &ndash; &quot;Ранняя изморозь&quot;, &quot;Осенние дали&quot;, &quot;Смеркается&quot;.&nbsp;
2 Э. К. Лиепа, шофер:

"По воскресеньям Владимир Ильич с Иосифом Виссарионовичем на этюды ездили в Немчиновку. Ленин писал наполненные ветром деревья, рваные облака, колышущуюся рожь. Сталин предпочитал пейзажи "с настроением" – "Ранняя изморозь", "Осенние дали", "Смеркается". 
Р. Г. Шофигулин, сторож автобазы: &quot;Враги послали его, чтобы он убил их обоих. Но всех спас директор Большого театра, который все слышал&quot;.&nbsp;
3 Р. Г. Шофигулин, сторож автобазы:

"Враги послали его, чтобы он убил их обоих. Но всех спас директор Большого театра, который все слышал". 
М. И. Потапова, работница охраны: &quot;Соседка наша по старой квартире Мария Евдокимовна уборщицей в Мавзолее работала. Утром, рассказывала, придет, свечи погасить надо, гроб хрустальный и цепи золотые специальным раствором протереть, Скинию Завета в шкафчик поставить, полы помыть. Работы много, но платили хорошо и в столовой для старых большевиков обеды бесплатные давали&quot;.&nbsp;
4 М. И. Потапова, работница охраны:

"Соседка наша по старой квартире Мария Евдокимовна уборщицей в Мавзолее работала. Утром, рассказывала, придет, свечи погасить надо, гроб хрустальный и цепи золотые специальным раствором протереть, Скинию Завета в шкафчик поставить, полы помыть. Работы много, но платили хорошо и в столовой для старых большевиков обеды бесплатные давали". 

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