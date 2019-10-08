Russia.Timeless. Как народ любил Ленина и Сталина

На выставке Russia.Timeless в Праге представлен необычный и почти неизвестный экспонат. Это альбом рисунков и рассказов простых людей о вождях. В пояснении к этой коллекции написано следующее:



"В конце 1980-х годов известный библиофил, а позднее издатель, Сергей Ниточкин наткнулся в книжном развале на любопытную находку. Это была папка, в которой анонимный коллекционер собрал воспоминания разных, чаще самых простых людей из народа о Ленине и Сталине.



Воспоминания эти значительно отличались от тех, что многомиллионными тиражами выходили в Советском Союзе. Поэтому неудивительно, что о существовании этой коллекции не было ничего известно.



Найденные тексты сопровождались рисунками, вполне возможно, самого собирателя".



Представляем вашему вниманию рисунки и тексты.

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