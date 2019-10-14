Чем опасны для государства Gram и Libra? Как депутаты из лучших побуждений разрушают Яндекс? За что дают Нобелевские премии по экономике? Об этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе". Подписывайтесь на наш телеграм-канал