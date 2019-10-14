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Деньги на Свободе

Как депутаты из лучших побуждений разрушают Яндекс

Максим Блант

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Чем опасны для государства Gram и Libra? Как депутаты из лучших побуждений разрушают Яндекс? За что дают Нобелевские премии по экономике? Об этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе". Подписывайтесь на наш телеграм-канал

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