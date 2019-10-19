Гражданские практики: за что дают премию Гайдара

В системе каких координат формируется мировоззрение современного человека обсуждаем с писателем, публицистом Александром Архангельским, креативным директором Фонда Егора Гайдара, культурологом Оксаной Мороз и студентами Екатериной Цыганковой и Абы Шукюровым.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 19 октября в семь часов вечера.
Видео будет доступно после выхода программы в эфир.
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