Гражданские практики: за что дают премию Гайдара

В системе каких координат формируется мировоззрение современного человека обсуждаем с писателем, публицистом Александром Архангельским, креативным директором Фонда Егора Гайдара, культурологом Оксаной Мороз и студентами Екатериной Цыганковой и Абы Шукюровым.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 19 октября в семь часов вечера.

Видео будет доступно после выхода программы в эфир.