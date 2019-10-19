Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Рожденные после СССР

Гражданские практики: за что дают премию Гайдара

Коллаж, Винзавод Collage, Winery

Смотреть комментарии

Из чего складывается мировоззрение современного человека

В системе каких координат формируется мировоззрение современного человека обсуждаем с писателем, публицистом Александром Архангельским, креативным директором Фонда Егора Гайдара, культурологом Оксаной Мороз и студентами Екатериной Цыганковой и Абы Шукюровым.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 19 октября в семь часов вечера.

Видео будет доступно после выхода программы в эфир.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG