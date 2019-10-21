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Деньги на Свободе

Как мы стали богаче, но не заметили это

Максим Блант

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Чудеса в статистике и в жизни.
Насколько реален рост реальных доходов населения, какие долги государство игнорирует и чего ждать от углеродного налога — об этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" в эфире Радио Свобода и телеканала Настоящее время. Смотрите и подписывайтесь на телеграм-канал Блант на Свободе

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