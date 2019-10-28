Хватит кормить Каир!

Зачем прощать миллиарды африканским странам и тут же вливать туда новые, чем не угодили Минфину самозанятые и как проводить приватизацию, наращивая долю государства в экономике — об этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" в эфире Радио Свобода и телеканала Настоящее время. Смотрите и подписывайтесь на телеграм-канал Блант на Свободе.