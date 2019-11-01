Взгляд в прошлое: 1989

«Всегда готов!», – гласил девиз пионеров. В СССР и его сателлитах к коммунизму приучали еще со школьной скамьи.

Однако 30 лет назад массовые забастовки и демонстрации с требованием демократизации застали власти врасплох. Москва ослабила контроль над Восточной Европой.

Мирные революции проделали брешь в «железном занавесе» и положили конец однопартийным режимам в Польше, Венгрии, Восточной Германии, Болгарии и Чехословакии. Восстание в Румынии было омрачено насилием.

Десятилетия навязанной Кремлем цензуры и изоляции, а также культурной и идеологической обработки не помогли: выяснилось, что дети в порядке.

Ниже мы расскажем о том, как содержимое школьного портфеля может помочь понять, чем были недовольны чехословацкие студенты и школьники накануне Бархатной революции.