Взгляд в прошлое: 1989

«Всегда готов!», – гласил девиз пионеров. В СССР и его сателлитах к коммунизму приучали еще со школьной скамьи.
Однако 30 лет назад массовые забастовки и демонстрации с требованием демократизации застали власти врасплох. Москва ослабила контроль над Восточной Европой.
Мирные революции проделали брешь в «железном занавесе» и положили конец однопартийным режимам в Польше, Венгрии, Восточной Германии, Болгарии и Чехословакии. Восстание в Румынии было омрачено насилием.
Десятилетия навязанной Кремлем цензуры и изоляции, а также культурной и идеологической обработки не помогли: выяснилось, что дети в порядке.
Ниже мы расскажем о том, как содержимое школьного портфеля может помочь понять, чем были недовольны чехословацкие студенты и школьники накануне Бархатной революции.
Багаж коммунизма
Власти уже с первых классов школы учили детей правилам жизни в коммунистическом обществе, хотя в конце 80-х оно уже дышало на ладан.
Мончичи
Больше всего дети хотели модные западные игрушки. Но чтобы заполучить их, нужно было иметь родственника, которого отправляли в загранкомандировки.
Хорошие коммунисты не отдыхали ни на выходных, ни летом.
На досуге
Внешкольные занятия. 1 Турпоходы. 2 Велокружки. 3 Все они был организованы компартией или близкими ей структурами с идеологической подоплекой.
После Пражской весны 1968 года власть подмяла под себя профсоюзы. В них преобладали консерваторы, которые старались контролировать, как граждане проводят досуг.
Это позволило держать коммунистические идеалы на виду, родителей на рабочем месте, а лишения в тени.
Один дома
Большинство восточноевропейских женщин трудового возраста имели работу, однако в среднем зарабатывали меньше мужчин и реже занимали руководящие посты. Соответственно, школьники часто были предоставлены сами себе.
Смешные деньги
Те немногие счастливцы, у кого были ваучеры Tuzex (аналог советской сети «Березка»), могли, хоть и втридорога, купить на них импортные игрушки, электронику и даже джинсы. В 1988 году в Чехословакии работало около 170 магазинов Tuzex. Цель правительства состояла в том, чтобы граждане таким образом избавлялись от попавшей им в руки твердой валюты.
Бобинник, Merkur и кротик
Бобинные магнитофоны 1 становятся атрибутом времени – их производят повсюду. Бывшие владельцы ведущего чехословацкого производителя электроники, будучи евреями, уехали из страны из-за вторжения нацистской Германии, а впоследствии бежали и от коммунистов. Металлический конструктор 2 хорошо отражал запрос властей на инженеров и технических специалистов. В отрасли товаров для детей при социализме работали очень талантливые люди – например, Зденек Милер, автор знаменитого мультсериала о Кротике. 3
Без лишних сложностей
Уже к началу 50-х коммунистические власти по сути уничтожили любые элементы самоуправления в чехословацкой школе. Теперь ее целью стало воспитание молодых коммунистов в ленинском духе. Среднее образование стало всеобщим, что привело в резкому росту грамотности.
Пионерский задор
Дети в возрасте 6-15 лет проводили много времени со сверстниками в «звездочках» и пионерских отрядах, созданных по модели скаутского движения.
Пионеры заявляли в качестве целей навыки жизни на природе, командный дух и тягу к знаниям, однако идеологически следовали догматами марксизма-ленинизма. В начале 80-х из пяти чехословацких подростков четыре были пионерами, но всего через несколько месяцев после революции 1989 года пионерская организация была распущена.
На все случаи жизни
Сокольское движение, ставшее особенно популярным в Чехии на рубеже XIX и ХХ веков, следовало принципу «в здоровом теле здоровый дух». При социализме из него изъяли националистическую повестку, и получилась довольно серьезная физкультурная программа – пусть и в однообразной и невзрачной спортивной форме.
Полагаться только на себя
Родителям приходилось проявлять смекалку не только на работе. Из-за нехватки денег многие подрабатывали, занимались домашним хозяйством или шили для детей – например, такие спортивные тапочки и мешок.
Двуязычие и двоемыслие
Русский язык был обязательным для всех школьников начиная с четвертого класса. Без экзамена по русскому не выдавали аттестат зрелости.
Прощай, детство!
Уже в средней школе ученики делали выбор между профессиональным и академическим образованием. Многих принудительно направляли в систему обучения на производстве, созданную после прихода к власти коммунистов в 1948 году.
К ноябрю 1989 года в Польше и Венгрии пал коммунистический режим, открылись границы между ГДР и ФРГ, Австрией и Венгрий. Перемены назревали в Болгарии и Чехословакии.
Во главе протестов часто оказывались профсоюзы и интеллигенты, но активнее всего в них участвовали студенческие лидеры и молодежь.
В Праге школьники прогуливали уроки, чтобы поучаствовать в акциях за свободные выборы, соблюдение прав человека и за свободу слова.
Бархатная революция была на носу.
Дух 68-го
Большинство чехов и словака помнили, как в 1968 году войска под командованием Советского Союза сокрушили Пражскую весну. Боль и гнев не утихли и через 30 лет. Для их внуков пришло время действовать.
Кривая успеваемости
Доступ к высшему образованию часто зависел от политической благонадежности. Например, поступление в ВУЗ могло быть заблокировано в случае эмиграции даже далекого родственника.
Во всех вузах были обязательные курсы, пропагандирующие коммунистическую идеологию: история коммунистической партии Чехословакии, международное рабочее движение, марксистско-ленинская философия и научный коммунизм.
Нетвердая валюта
Крона не была конвертируемой, а доступ к твердой валюте и импортным товарам строго ограничивался. «Они делают вид, что платят, – мы делаем вид, что работаем», – гласила популярная поговорка.
Просто скажи нет
Высокоцентрализованный подход к образованию подрывал индивидуальную инициативу. Перспектива профессионального роста сужалась, при этом на молодежь постоянно оказывалось идеологическое давление. Символом сопротивления системе стало изучение русского языка.
Поляки, чехи, словаки, сербы, хорваты не желали учить русские таблицы склонения и спряжения, предпочитая шпаргалки.
Учение и труд
Система образования по всему Восточному блоку имел крен в сторону математики и технических предметов. Целью было воспитание кадров для производства и тяжелой промышленности.
Хочешь паспорт?
Поездки за границу не поощрялись. Для них требовалось пройти через длительный процесс получения разрешения, которое зависело от характеристики с места работы и заключения органов госбезопасности. Выездную визу на запад давали лишь немногим.
Заграничные паспорта обычно выдавались только на время поездки. Семьи целиком, как привило, не выпускались для недопущения эмиграции.
Раскрыть глаза
Чтобы не поддаться государственной пропаганде, были нужны альтернативные источники информации. У многих были сделанные вручную копии запрещенных текстов. За их хранение и распространение можно было сесть в тюрьму.
Самиздат
В самиздате циркулировала «вредная» литература, новости из-за рубежа и вообще все, что не соответствовало официальной идеологии. В напечатанном под копирку Еженедельном литературном обозрении за июль 1989 года говорилось, что заявления властей о том, что за протестами стоят западные медиа (включая Радио Свобода), являются «чистейшей антипропагандой, какую и за доллары не купишь».
Выступление актера Милоша Копецкого на заседании Чехословацкого союза актеров било по режиму его же оружием.
В «Руда право» речь вышла с сильными сокращениями, полный текст разошелся в самиздате.
В этой речи Копецкий называет себя трусом, поскольку за десять лет до этого не стал поддерживать Хартию-77 и встал на сторону режима, но теперь он призывал коммунистические власти уйти в отставку.
Он также привел слова итальянского марксиста о том, что кризис – это когда старое умирает, а новое не рождается.
«Говорить правду – это и есть революция, – сказал Копецкий. – Так чего же бояться?»
К концу 1989 года коммунисты потеряли монополию на власть и президентом был избран драматург Вацлав Гавел, хоть сам он и тяготился этой роли.
Всего за 12 месяцев развалилась «Доктрина Брежнева», дающая СССР право на иностранное вмешательство для защиты социалистического строя.
Через несколько месяцев в Чехословакии прошли первые за более чем сорок лет свободные выборы, явка на которых составила более 96%.
Отдельная благодарность Мартине Боудовой, Национальному педагогическому музею и Библиотеке Я.А. Коменского.