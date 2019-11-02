Русский национализм как проект. Эфир в 19:05

О современных формах конкуренции, принципах идентичности и способах консолидации беседуем со студентом-политологом Григорием Трубниковым, социологом, преподавателем Департамента политической науки НИУ ВШЭ Ярославом Бахметьевым и участниками проекта "Пространство Политика".
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 2 ноября в семь часов вечера.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.