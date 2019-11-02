Русский национализм как проект. Эфир в 19:05

О современных формах конкуренции, принципах идентичности и способах консолидации беседуем со студентом-политологом Григорием Трубниковым, социологом, преподавателем Департамента политической науки НИУ ВШЭ Ярославом Бахметьевым и участниками проекта "Пространство Политика".

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 2 ноября в семь часов вечера.