Отказаться от собственности и конец привычной экономики

Почему борьба с подступающим кризисом не приносит результатов, чего больше в ответственном потреблении - альтруизма или прагматизма и какие предрассудки идут на смену буржуазным, об этом расскажет Максим Блант в программе Деньги на Свободе в эфире Радио Свобода и телеканала Настоящее время. Смотрите и подписывайтесь на телеграм-канал Блант на Свободе