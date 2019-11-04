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Деньги на Свободе

Отказаться от собственности и конец привычной экономики

Улицы Махачкалы, Дагестан

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Почему борьба с подступающим кризисом не приносит результатов, чего больше в ответственном потреблении - альтруизма или прагматизма и какие предрассудки идут на смену буржуазным, об этом расскажет Максим Блант в программе Деньги на Свободе в эфире Радио Свобода и телеканала Настоящее время. Смотрите и подписывайтесь на телеграм-канал Блант на Свободе

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