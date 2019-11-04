Оксимирон и обвиняемый по "московскому делу" записывают трек

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) и обвиняемый по "московскому делу" Самариддин Раджабов начали записывать совместный трек. Об этом "МБХ медиа" рассказал активист Алексей Миняйло, который помогает с записью.

По его словам, идея записи трека родилась в группе поддержки "Арестанты 212", чтобы привлечь больше внимания к обвиняемым по "московскому делу". Позже на одно из заседаний суда над Раджабовым пришел Оксимирон. Он спросил у обвиняемого, с кем он хотел записать совместный трек. Раджабов назвал его имя, на что исполнитель ответил: "Всё, я тебя услышал". Само заседание суда Оксимирон назвал "абсурдом и цирком".

Как рассказал Алексей Миняйло, сейчас Раджабов и Оксимирон пишут текст, контактируя через систему „ФСИН-письмо“. Голос Раджабова записывают на диктофон, когда его ведут в зал суда или когда во время заседания судья удаляется в совещательную комнату, добавил активист. На прошлом заседании помощник судьи пресёк запись, но Раджабов успел зачитать следующие строки: "Но даже если зона, решайте, кого жалеть: Если мы потеряем годы, они потеряют честь". Этот фрагмент выложен в телеграм-канале "Правозащиты Открытки".