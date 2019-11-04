Оксимирон и обвиняемый по "московскому делу" записывают трек

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) и обвиняемый по "московскому делу" Самариддин Раджабов начали записывать совместный трек. Об этом "МБХ медиа" рассказал активист Алексей Миняйло, который помогает с записью.
По его словам, идея записи трека родилась в группе поддержки "Арестанты 212", чтобы привлечь больше внимания к обвиняемым по "московскому делу". Позже на одно из заседаний суда над Раджабовым пришел Оксимирон. Он спросил у обвиняемого, с кем он хотел записать совместный трек. Раджабов назвал его имя, на что исполнитель ответил: "Всё, я тебя услышал". Само заседание суда Оксимирон назвал "абсурдом и цирком".
Как рассказал Алексей Миняйло, сейчас Раджабов и Оксимирон пишут текст, контактируя через систему „ФСИН-письмо“. Голос Раджабова записывают на диктофон, когда его ведут в зал суда или когда во время заседания судья удаляется в совещательную комнату, добавил активист. На прошлом заседании помощник судьи пресёк запись, но Раджабов успел зачитать следующие строки: "Но даже если зона, решайте, кого жалеть: Если мы потеряем годы, они потеряют честь". Этот фрагмент выложен в телеграм-канале "Правозащиты Открытки".
- Против участника акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия к представителю власти. По этому делу ему грозит до 5 лет колонии. Согласно позиции следствия, он бросил бутылку в сторону сотрудников полиции. При падении она "создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений", – сказано в постановлении о привлечении к уголовному делу.
- Раджабов находится в СИЗО. Он один из немногих обвиняемых по "московскому делу", кому до сих пор предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, которыми власти считают акцию протеста в Москве 27 июля.
- В конце октября полицейский Виталий Максидов, который проходил свидетелем по делу Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился из МВД. В своих первоначальных показаниях он говорил, что слышал звук падения бутылки, но не видел, куда она попала.
- После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело". Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства обвиняемых. По нему арестованы более 20 человек.
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