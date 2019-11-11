Россия шансона против айфона?

Как МВД будет конфисковывать криптовалюты, зачем Герману Грефу суперкомпьютер "Кристофари" и почему депутаты планируют оставить россиян без айфонов — об этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" в эфире Радио Свобода и телеканала Настоящее время». Смотрите и подписывайтесь на телеграм-канал Блант на Свободе