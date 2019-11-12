Суд продлил арест обвиняемому по "московскому делу" Никите Чирцову

Тверской суд Москвы 12 ноября продлил на полгода арест обвиняемому по "московскому делу" Никите Чирцову. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Чирцова обвиняют в применении неопасного насилия к представителю власти на акции оппозиции в центре Москвы 27 июля. По версии следствия, он умышленно толкнул полицейского в грудь, тем самым причинив ему физическую боль. Полицейский, который проходит по делу Чирцова, заявил на заседании суда, что "как таковой боли не испытывал" и готов пойти на примирение.

Продлить арест Чирцову требовал прокурор. Адвокат обвиняемого Александр Борков предложил изменить меру пресечения на ограничение определенных действий. По словам юриста, следственные действия окончены. Чирцов не имеет возможности повлиять на материалы дела и на потерпевшего. У него нет намерений скрыться. Защита Чирцова ранее настаивала, что достаточных оснований для его ареста нет: следствие не предоставило доказательств того, что действия обвиняемого несли угрозу.

22-летний Никита Чирцов был задержан в Минске 28 августа по запросу России. Спустя двое суток он был выслан из Белоруссии, но по прилёте его не стали задерживать, арестовав лишь спустя ещё два дня. Ранее в июле суд оштрафовал Чирцова на 12 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения акции.