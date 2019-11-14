В Новосибирске директора института арестовали без объяснения причин

В Новосибирске военный суд арестовал директора "Научно-исследовательского института электроприборов" Амира Алямова. По ходатайству следствия его отправили в СИЗО 13 ноября, при этом узнать причину этого решения, а также подробности обвинения журналистам не удалось. Издание Тайга.инфо уточняет, что предприятие фигурировало в уголовном деле о завышении цен на гособоронзаказ.



Глава ведущего российского предприятия по созданию систем ближней локации, а также автоматики для различных систем вооружения и военной техники был задержан 12 ноября, об этом сообщила пресс-служба института. Там также заявили, что не знают в чем обвиняют их директора. В пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета не смогли предоставить информацию об обвинениях в отношении Алямова. В военной прокуратуре от общения с прессой отказались.

В 2017 году следователи обнаружили завышение цен на контракты института по гособоронзаказу. Якобы одно из военных представительств переплатило организации 190 миллионов рублей. На одного из должностных лиц было заведено уголовное дело о превышении полномочий, повлекшее тяжкие последствия.

Новосибирский "Научно-исследовательский институт электроприборов" является частью госкорпорации "Ростех". Среди её изделий системы наведения для реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", а также для комплексов "Искандер-М" и "С-300".