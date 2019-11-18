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Депутата Госдумы лишили прав за столкновение с мотоциклистом

Николай Герасименко

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Суд в Москве лишил депутата Госдумы от "Единой России" Николая Герасименко водительских прав на полтора года. Летом он столкнулся с мотоциклистом.

Суд установил, что в июне на юге Москвы Герасименко за рулем своего автомобиля задел мотоциклиста Владимира Лазацева. После происшествия анонимный телеграм-канал 112 сообщал, что депутат сбил мотоциклиста после неудачного перестроения.

Сам парламентарий утверждал, что мотоциклист врезался в него. В суде адвокат депутата заявила, что Герасименко соблюдал правила дорожного движения, значит, он не виноват в ДТП.

Для судебного разбирательства Госдума сняла с Герасименко депутатскую неприкосновенность.

Герасименко – бывший главный хирург Алтайского края, профессор. Он депутат Госдумы последних шести созывов.

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