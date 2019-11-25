Минюст РФ хочет ликвидировать партию "Гражданская инициатива"

Министерство юстиции России подало иск о приостановке деятельности партии "Гражданская инициатива". Об этом в фейсбуке сообщил член политсовета партии и её создатель Андрей Нечаев. Верховный суд принял иск в производство и возбудил административное дело. Судебное разбирательство назначено на 14 января.

Причины, по которым министерство хочет приостановить деятельность партии, пока неизвестны.

Нечаев не исключает, что что обращение Минюста в Верховный суд стало результатом последовательно оппозиционной и критической по отношению к власти позиции, которую занимает партия.

"Гражданская инициатива" выдвигала телеведущую Ксению Собчак кандидатом в президенты в 2017 году, а оппозиционера и нынешнего председателя партии Дмитрия Гудкова — кандидатом в мэры Москвы в 2018 году. Кроме того, Гудков и Собчак планировали создать на базе "Гражданской инициативы" новую "Партию перемен". По словам Гудкова, эта политическая сила занимает "антипутинскую" позицию. Её члены намерены добиваться ухода президента России Владимира Путина, снятия санкций и прекращения военных конфликтов, в которых участвует Москва.