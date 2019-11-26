Причиной катастрофы "Боинга" компании Flydubai в Ростове-на-Дону в марте 2016 года стала "неверная конфигурация и ошибка в пилотировании" при заходе на второй посадочный круг. Об этом говорится в окончательном отчёте Межгосударственного авиационного комитета, который был обнародован во вторник.

Эксперты пришли к выводу, что "развитие особой ситуации" было вызвано психологической неготовностью командира экипажа к уходу на второй круг. Он растерялся, из-за чего были допущены ошибки в пилотировании, которые перешли в неадекватные действия и привели к потере управления.

Авторы доклада отмечают, что второй пилот адекватно оценивал положение самолёта и давал командиру правильные подсказки, но это не помогло.

Авиалайнер Boeing 737-800 разбился 19 марта 2016 года, когда завершал регулярный пассажирский рейс по маршруту Дубай - Ростов-на-Дону. Погибли все находившиеся на борту – 55 пассажиров и 7 членов экипажа.

Родственники погибших подали иск к авиакомпании FlyDubai, требуя выплатить порядка 10 миллионов долларов компенсации.