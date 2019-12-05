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Мосгорсуд отменил аресты счетов двух активистов штабов Навального

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Мосгорсуд признал незаконным арест счетов у двух активистов штабов Алексея Навального – воронежца Георгия Бородина и пермячки Александры Семёновой. Об этом сообщил в телеграм-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В первом случае арест счетов сделал невозможным получать пенсию по потере кормильца, а во втором – пособие на ребенка, пояснил Чиков. В августе Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании миллиарда рублей в ФБК. Позже сумма снизилась до 75 с половиной миллионов рублей.

/**/ /**/ Обыски в штабе Навального в Перми
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Осенью по этому делу у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и региональных штабов Алексея Навального по всей стране прошли сотни обысков. Силовики изымали у людей технику, а их банковские счета заблокировали на миллиарды рублей (для ареста определённой суммы не обязательно, чтобы вся она на самом деле лежала в банке).

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