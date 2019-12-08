В Санкт-Петербурге полиция задержала троих участников согласованного митинга против повышения стоимости проезда в местном транспорте. Об этом сообщает телеграм-канал "Помощь задержанным СПб".

Сотрудники полиции задержали активистов, плакаты которых посчитали оскорблением власти. Один из протестующих Максим Евстропов держал плакат с надписью: "Губернатора под землю, чиновникам – бесплатные катафалки". Евстропов рассказал корреспонденту сайта Север.Реалии, что пока полиция не предъявила никаких обвинений.

Издание "Бумага" оценивает численность митинга в 200 человек.

В Петербурге после нового года вырастет плата за проезд в общественном транспорте. Цена билета в метро повысится с 55 до 60 рублей, а в наземном транспорте – с 40 до 50 рублей.