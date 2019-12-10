В Якутии задержали члена отряда шамана Габышева

В Якутии полицейские задержали Евгения Ростокина (известного как Ворон), члена отряда шамана Александра Габышева, повторно начавшего поход в Москву для "изгнания Путина". Сотрудники ведомства пытаются вручить шаману повестку о явке в полицию, а в отделении могут изменить ему меру пресечения. Об этом Сибирь.Реалии сообщил координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
По словам Прянишникова, полицейские сначала пытались вручить повестку для Александра Габышева его сестре, потом – Евгению Ростокину у него дома. Самого оформления задержания не было, Ростокина просто очень настойчиво пригласили на беседу сотрудники ФСБ, рассказал Прянишников.
Сторонники шамана не раскрывают, где именно сейчас находится его отряд, который 7 декабря вновь отправился в Москву с прежней целью – провести обряд изгнания Путина. Сопровождают шамана двое спутников – Алексей и Кирилл. Участники похода взяли с собой четырех лаек.
- 3 декабря Верховный суд Якутии отклонил жалобу адвокатов шамана Александра Габышева о незаконном и необоснованном возбуждении уголовного дела. Подписка Габышева о невыезде истекла 14 октября.
- Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
- Отряд шамана объявил о прекращении похода после того, как, по словам сторонников Габышева, им угрожали в полиции обвинениями в терроризме. По официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.
- В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.
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