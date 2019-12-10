В Якутии задержали члена отряда шамана Габышева

В Якутии полицейские задержали Евгения Ростокина (известного как Ворон), члена отряда шамана Александра Габышева, повторно начавшего поход в Москву для "изгнания Путина". Сотрудники ведомства пытаются вручить шаману повестку о явке в полицию, а в отделении могут изменить ему меру пресечения. Об этом Сибирь.Реалии сообщил координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

По словам Прянишникова, полицейские сначала пытались вручить повестку для Александра Габышева его сестре, потом – Евгению Ростокину у него дома. Самого оформления задержания не было, Ростокина просто очень настойчиво пригласили на беседу сотрудники ФСБ, рассказал Прянишников.

Сторонники шамана не раскрывают, где именно сейчас находится его отряд, который 7 декабря вновь отправился в Москву с прежней целью – провести обряд изгнания Путина. Сопровождают шамана двое спутников – Алексей и Кирилл. Участники похода взяли с собой четырех лаек.