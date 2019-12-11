В Москве суд приговорил бывшего первого замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга к 3,5 годам лишения свободы по делу о мошенничестве. Об этом сообщает "Интерфакс".

Адвокаты Горринга намерены обжаловать приговор. Сам обвиняемый заявил в суде, что осознал ошибку.

Сотрудники ФСБ задержали Горринга в марте 2019 года в московском аэропорту "Внуково". Российские агентства со ссылкой на источники сообщали, что обвинения ему предъявили по делу восьмилетней давности о незаконном выделении участка земли в Подмосковье.

Горринг был уволен из госкорпорации, которая объединяет геологоразведочные предприятия, после того, как в Сеть попали фрагменты видеотрансляции, на которой он во время игрового стрима на сервисе Twich нецензурно выражается и рассказывает о сексе с подчинёнными. Также он подчёркивал свой высокий статус, рассказывая, в том числе о якобы имевшей место встрече с миллиардером Леонидом Михельсоном – главой газовой компании НОВАТЭК.