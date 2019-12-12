Правительство предложило увеличить штрафы для бизнеса в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях. Как пишет РБК, все нарушения, связанные с проверками ФНС, Роспотребнадзора и других служб, будут упоминаться в статье "Административные правонарушения в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Штрафы для индивидуальных предпринимателей составят от 20 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, наказание для юридических лиц вырастет с 10–20 тысяч рублей до 200–500 тысяч рублей. В несколько раз вырастут штрафы за невыполнение требований контролирующих органов.

Новая редакция КоАП вводит наказание за повторное неисполнение требований госорганов контроля. Для физлиц сумма такого штрафа будет составлять 20–40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 50–70 тысяч рублей, для должностных лиц — 100–150 тысяч рублей либо отстранение от работы сроком до трех лет. Для юридических лиц в случае повторного нарушения новая редакция кодекса предполагает штрафы до 1–2 миллионов рублей.

Работа над проектом главы КоАП, касающейся нарушений требований госконтроля, пока не завершена. Концепцию нового кодекса премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить еще в марте. Руководитель аппарата правительства и курирующий работу судебной системы вице-премьер Константин Чуйченко отмечал, что обновленный кодекс должен вступить в силу с 1 января 2020 года. В июне рабочая группа одобрила новую концепцию КоАП.