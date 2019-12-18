В Гатчине арестован обвиняемый в насилии над дочерью Андрей Бовт

Гатчинский городской суд на два месяца отправил под арест Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью, сообщили "Известия".

В зале суда Бовт заявил, что он невиновен. Он сказал, что его хотят опорочить, чтобы он "не выполнял свои служебные обязанности по борьбе с коррупцией и наркобизнесом". Бовт потребовал личной встречи с "дядей Вовой" – президентом Владимиром Путиным.

Следствие подозревает его по четырем эпизодам: изнасилование несовершеннолетней, насильственные действия сексуального характера, незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконный оборот взрывчатых веществ.

Заседание проводилось в закрытом режиме.

Андрея Бовта задержали 16 декабря, после того как одна из прихожанок местной церкви рассказала следователям, что хозяин дома насилует несовершеннолетнюю дочь. Подозреваемый заявил, что он полковник ГРУ. Супругой Бовта оказалась его двоюродная сестра Светлана, которую более 20 лет разыскивали родственники. В доме вместе с ними жили восемь детей, они не ходили в школу и детский сад. Полиция при обыске нашла автоматическое оружие, винтовки и бронежилеты с надписью "ФСБ".