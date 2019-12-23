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Деньги на Свободе

Денежные — и не очень — итоги 2019 года

 Грета Тунберг

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Сегодня мы подведем итоги уходящего 2019 года и вспомним наиболее яркие высказывания, которые так или иначе влияют на состояние кошельков российских граждан. Мы также назовем людей года в пяти номинациях и комментарии экспертов, которые также подводили итоги года - как специально для нас, так и в рамках экономического клуба аудиторской компании ФБК. Смотрите в эфире Радио Свобода и телеканала Настоящее время и подписывайтесь на телеграм-канал Блант на Свободе

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