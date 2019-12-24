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ФБК подал заявление в полицию о пропаже Руслана Шаведдинова

Руслан Шаведдинов

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Фонд борьбы с коррупцией подал заявление в полицию о пропаже своего сотрудника Руслана Шаведдинова. Об этом сообщил юрист ФБК Вячеслав Гимади.

Накануне в квартире Руслана Шаведдинова прошёл обыск, а его самого увезли на допрос в Следственный комитет. Как рассказал Гимади, на телефоне Шаведдинова не работает сотовая связь, автоответчик сообщает, что обслуживание абонента временно приостановлено.

По некоторым данным, по словам Гимади, Руслана Шаведдинова могли отправить в воинскую часть, хотя у него есть основания для отсрочки от призыва в армию. На городском сборном пункте сотрудникам ФБК сообщили, что Шаведдинов был у них в понедельник, но его оттуда якобы вывезли в восемь вечера. Куда и кто неизвестно, сказал юрист ФБК.

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