Блогера осудили за детскую порнографию и реабилитацию нацизма

Верховный суд Чувашии приговорил к 3,5 года колонии чебоксарского блогера и оппозиционного активиста Константина Ишутова. Его признали виновным в реабилитации нацизма и изготовлении и распространении детской порнографии.

По версии следствия, Ишутов с целью реабилитировать нацизм опубликовал в фейсбуке немецкую листовку времён Второй мировой войны с обращением к советским солдатам. Пост сопровождался комментарием самого блогера: "Когда Третий рейх относится к советскому народу лучше, чем Путин к российскому". Также Ишутов в одном из своих постов восьмилетней давности упрекнул российские власти в том, что они не ухаживают за могилами, в отличие от немцев.

Уже после обвинений в реабилитации нацизма во время обыска в компьютере блогера якобы была найдена детская порнография.

Ишутов не признал вину ни по одному из пунктов обвинений и заявил, что его преследуют исключительно по политическим мотивам.