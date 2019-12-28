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Рожденные после СССР

Анимадок: о личном без переносов и иносказаний

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Что такое документальная анимация и как она помогает пережить смерть отца, арест друга, биполярное расстройство и разные неприятности

Что такое документальная анимация и как она помогает справиться с биполярным расстройством, пережить смерть отца, арест друга и вмешательство полиции в частную жизнь рассказывают режиссеры-аниматоры Юра Богуславский, Саша Кононова, Соня Горя и режиссер документального кино Яна Исаенко.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 28 декабря в пять часов вечера.


Видео будет доступно после выхода программы в эфир

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