Анимадок: о личном без переносов и иносказаний

Что такое документальная анимация и как она помогает справиться с биполярным расстройством, пережить смерть отца, арест друга и вмешательство полиции в частную жизнь рассказывают режиссеры-аниматоры Юра Богуславский, Саша Кононова, Соня Горя и режиссер документального кино Яна Исаенко.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 28 декабря в пять часов вечера.



Видео будет доступно после выхода программы в эфир