СКР допросил спецкора "Новой газеты" по делу группировки "Е.Н.О.Т."

Следственный комитет по Краснодарскому краю допросил специального корреспондента "Новой газеты" Юлию Мартовалиеву (Полухину) по делу организации "Единые народные общинные товарищества", говорится в пресс-релизе СКР, поступившем в редакцию Радио Свобода. "В ходе следствия поступили материалы оперативно-разыскной деятельности, содержащие сведения о том, что по месту проживания Мартовалиевой могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность членов организации. В целях проверки оперативной информации следователями на основании судебного решения проведен обыск в жилище Юлии Мартовалиевой в Москве", – отметили в СКР. После допроса журналистка была отпущена. "Новая газета" выразила недоумение и возмущение действиями следственных органов.

Как указано в протоколе, с которым ознакомился "Коммерсант", журналистка добровольно выдала следователю ноутбуки Asus и Apple, а также Iphone XR и два внешних диска. Она предоставила следствию пароли доступа к электронным устройствам, после чего все они были опечатаны и изъяты. Обыск также прошел у врача-патологоанатома академика Михаила Пальцева.

Полухина первой написала об арестах участников организации, которые позже стали фигурантами уголовного дела о преступном сообществе под руководством сотрудников ФСБ. По версии следствия, Полухина познакомила одного из фигурантов дела Андрея Молокоедова с лидером организации Романом Теленкевичем. Последний выделил бойцов для силовой поддержки в конфликте академика с жителем Туапсе Петром Супоневым. Михаил Пальцев строил дом в пригороде Туапсе, однако вначале помогавший ему Супонев стал ему активно мешать. В результате стороны написали друг на друга заявления. Академик и его супруга обвиняли бывшего партнера в хищении автомобиля и денег, но ход дали заявлению туапсинца, утверждавшего, что у него вымогают средства советник академика и бойцы ЧВК.

Дело "Е.Н.О.Т."

Ранее "Медуза" ознакомилась с материалами уголовного дела, в котором сотрудников ФСБ обвиняют в создании преступного сообщества, состоящего из участников боевых действий в Донбассе. По версии следствия, эта банда была создана, чтобы нападать на другую группировку, которая занималась контрабандой "серых" айфонов и других гаджетов в посылках из США и Германии. Главные фигуранты двух уголовных дел в результате оказались на свободе, а в СИЗО остались только их помощники.

В декабре 2016 года сотрудники специального подразделения ФСБ провели рейд против группировки контрабандистов. Она занималась нелегальным ввозом в Россию смартфонов и другой дорогой электроники в почтовых посылках.

Силовую поддержку при этом рейде оказывали вооруженные люди из организации "Единые народные общинные товарищества", прошедшие вооруженный конфликт на востоке Украины. Часть техники стоимостью в 27 миллионов рублей изъяли; еще часть была похищена сотрудниками ФСБ и их помощниками. В ходе расследования сотрудникам ФСБ удалось выйти на сведения о возможном отмывании в этой схеме денег с похищенных хакерами банковских карт.

В октябре 2017 года в разработку сотрудников ФСБ с участием "енотов" попал неназванный человек, который "занимается противоправной деятельностью, связанной с финансами и получением мошенническим способом больших сумм денег". После этого против самих оперативников началась внутренняя проверка. Они прекратили все контакты с "Е.Н.О.Т". Оставшиеся без покровителей члены организации попали в разработку сотрудников Управления по защите конституционного строя ФСБ. В августе 2018 года после участия в конфликте из-за земельного спора Пальцева с соседом на Кубани были задержаны два участника организации. На основании показаний задержанных дело разрослось до 11 подозреваемых в создании банды и преступного сообщества.