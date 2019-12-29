Путин поблагодарил Трампа за предупреждение о терактах

Телефонный разговор состоялся в воскресенье по инициативе российской стороны между президентом России Владимиром Путины и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, сообщается на сайте Kremlin.ru.

Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России, говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора оба президента обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Вскоре после состоявшегося разговора двух лидеров агентство Интерфакс сообщило со ссылкой на центр по связям с общественностью ФСБ, что два человека, намеревавшихся совершить теракт в Петербурге в дни новогодних праздников были задержаны.