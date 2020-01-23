Киев привлечёт ФРГ для управления железными дорогами Украины

Киев отдаст государственную железнодорожную компанию в управление национальному оператору Германии - Deutsche Bahn. Об этом на экономическом форуме в Давосе сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам главы украинского правительства, срок управления составит 10 лет. Гончарук подчеркнул, что этот шаг покажет, что Украина открыта для мировых инвестиций.

Премьер-министр отметил, что Киев сохранит полный контроль над госконцерном. Ожидается, что договор о стратегическом партнёрстве будет подписан в феврале. Гончарук считает, что сотрудничество с Германией поможет Украине в борьбе с коррупцией.

Представитель Deutsche Bahn заявил украинским СМИ, что компания будет оказывать консультационные услуги, однако речи об управлении пока не идёт.

Государственную железнодорожная компания Украины управляет дорогами протяжённостью 22 тысячи километров. Штат компании составляет более 260 тысяч человек.