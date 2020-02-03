Как коронавирус поражает мировую экономику и зачем российские власти снижают потребительский минимум – об этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Смотрите и подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе".
Коронавирус как "черный лебедь" мировой экономики
Выльется ли эпидемия в глобальную экономическую катастрофу. Программа "Деньги на Свободе" в 18:05
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