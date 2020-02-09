Самолёт со ста пассажирами на борту совершил жёсткую посадку в Коми

В аэропорту города Усинск республики Коми совершил жёсткую посадку самолёт авиакомпании Utair со ста пассажирами на борту, сообщает агентство "Интерфакс".

Самолёт "Боинг 737", совершавший рейс Москва-Усинск, ударился хвостовой частью о взлётно-посадочную полосу и выкатился за её пределы. В результате он получил серьёзные повреждения – у него разрушены здание шасси, частично разрушены фюзеляж и крыло.

Сообщается, что перед посадкой самолёт выработал топливо и приземлялся почти с пустыми баками – в частности, поэтому при ударе о землю удалось избежать пожара. Все сто человек, находившейся на борту, были эвакуированы по надувным трапам. Некоторые источники сообщают о двух пострадавших.

Предварительно рассматриваются три версии произошедшего: проблемы с выпуском шасси, отказ техники и ошибка экипажа.