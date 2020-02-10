Какая ипотека кому подходит, когда и почему вырастут цены на жилье и насколько цивилизованным будет развод Москвы и Минска и почему правительство против ужесточения нового Административного кодекса — об этом расскажет Максим Блант в программе «Деньги на Свободе» на Радио Свобода и телеканале Настоящее время.
Из хрущевок в путинки. Как и где покупать жилье в России
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