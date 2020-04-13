Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Деньги на Свободе

Великая депрессия 2.0. У подножия пика эпидемии и на краю экономической пропасти

Без работы и без денег. С какими проблемами сталкиваются фермеры и индивидуальные предприниматели. Как выйдут (или не выйдут) из кризиса ваши магазины у дома? Почему Россия проиграла «нефтяную войну» и что нам теперь за все это будет? Смотрите «Деньги на Свободе» с Максимом Блантом на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. И подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»: ​https://t.me/SvobodaEconomy

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG