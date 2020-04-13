Без работы и без денег. С какими проблемами сталкиваются фермеры и индивидуальные предприниматели. Как выйдут (или не выйдут) из кризиса ваши магазины у дома? Почему Россия проиграла «нефтяную войну» и что нам теперь за все это будет? Смотрите «Деньги на Свободе» с Максимом Блантом на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. И подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»: ​https://t.me/SvobodaEconomy