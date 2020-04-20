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Деньги на Свободе

Путин и адекватность. Почему у России не осталось хороших сценариев?

Чем придется заплатить за адекватные меры поддержки граждан и бизнеса, когда ждать списания долгов перед банками и зачем Китаю национальная криптовалюта, — об этом расскажет Максим Блант в программе «Деньги на Свободе» на Радио Свобода, и телеканале Настоящее время. Ситуацию в российской экономике комментирует профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»: https://t.me/SvobodaEconomy

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