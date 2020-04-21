Власти обязали москвичей с простудой соблюдать карантин

Мэр Москвы Сергей Собянин уравнял режим карантина для людей с подтвержденным инфицированием коронавирусом и для тех, у кого есть симптомы простуды. Указ опубликован на сайте мэрии.
Люди, которые живут вместе с простуженными, теперь тоже обязаны соблюдать режим самоизоляции, но им разрешено выходить из дома в ближайший магазин или выгуливать домашних животных не дальше чем в ста метрах от дома.
Кроме того, за простуженными можно будет следить с помощью электронных устройств так же, как раньше можно было за больными коронавирусной инфекцией.
- Москва — наиболее пострадавший от коронавируса регион в России. В городе зафиксированы 29 433 заражённых с начала вспышки, 233 человека умерли.
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