Власти обязали москвичей с простудой соблюдать карантин

Мэр Москвы Сергей Собянин уравнял режим карантина для людей с подтвержденным инфицированием коронавирусом и для тех, у кого есть симптомы простуды. Указ опубликован на сайте мэрии.

Люди, которые живут вместе с простуженными, теперь тоже обязаны соблюдать режим самоизоляции, но им разрешено выходить из дома в ближайший магазин или выгуливать домашних животных не дальше чем в ста метрах от дома.

Кроме того, за простуженными можно будет следить с помощью электронных устройств так же, как раньше можно было за больными коронавирусной инфекцией.