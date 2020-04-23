Суд в Праге отменил некоторые карантинные ограничения

Городской суд Праги в четверг отменил некоторые важные решения правительства Чехии, вводящие ряд социальных ограничений в период эпидемии коронавирусной инфекции.

Суд постановил, что, несмотря на очевидную необходимость ограничительных мер в нынешней ситуации, некоторые из них были введены правительством в нарушение закона. Это касается запрета на передвижение, за исключением самых необходимых перемещений, запрета посещений госпитализированных больных и ограничения розничной торговли, за исключением продажи продуктов питания, лекарств, бензина и табачных изделий.

Ограничения были введены в середине марта, когда в Чехии начался рост числа инфицированных коронавирусом. Правительство представило план их постепенной отмены, однако на данный момент большая их часть продолжает действовать.

Пражский суд отметил, что запреты такого рода являются серьезным вмешательством в жизнь общества и ограничением прав граждан, закрепленных в Конституции и законах республики. По мнению председателя судебного сената Штепана Выборного, такие распоряжения должны быть утверждены в соответствии с законом о чрезвычайной ситуации, а не вступать в силу по распоряжению одного из правительственных ведомств (в данном случае – Минздрава).

Решение суда вступило в силу и начинает действовать с 27 апреля.

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, возглавляющий кризисный штаб по борьбе с эпидемией, заявил, что ограничения жизненно необходимы, и правительство обратится в парламент с просьбой одобрить их – уже в рамках закона о чрезвычайной ситуации.

До 30 апреля в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации. Введён ряд карантинных мер. Некоторые из них более строги, чем в других европейских странах: например, жители Чехии должны носить защитную маску всё время пребывания вне дома, а не только в общественном транспорте и магазинах, как в соседних Германии и Австрии.

По последним данным, в Чехии с начала пандемии COVID-19 заразились более 7 тысяч человек, 210 умерли.