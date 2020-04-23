Президент Таджикистана из-за коронавируса призвал перенести пост в священный для мусульман месяц Рамадан. По словам Эмомали Рахмона, сейчас важнее укреплять иммунитет.

С этой недели в мечетях Таджикистана запрещено проводить религиозные обряды. Но Душанбе до сих пор официально не признал ни одного случая заражения коронавирусом в стране.

Врачи провели около двух тысяч тестов. Правозащитники отмечают увеличение случаев лёгочных заболеваний и требуют прояснить ситуацию с эпидемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в марте рекомендовала властям обеспечить карантин и при необходимости закрыть учебные заведения. В ближайшее время в Таджикистан отправятся эксперты ВОЗ.