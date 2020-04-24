СМИ: отчёт чиновников о доходах перенесли, чтобы не раздражать людей

Российские власти перенесли срок подачи деклараций о доходах чиновников за прошлый год, чтобы избежать "дополнительного негатива" у населения на фоне того, что "много бизнесов рушатся и много людей теряют работу". Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

По словам другого собеседника издания, отсрочка связана с тем, что "карантин у всех, и у проверяющих тоже".

17 апреля Владимир Путин своим указом продлил до августа срок, когда чиновники должны отчитаться о своих доходах, расходах и имуществе. До этого крайней датой подачи деклараций было 1 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение режимом самоизоляции некоторых сотрудников.

При этом, по данным "Трансперенси Интернешнл – Россия", 13 глав регионов и депутаты 44 законодательных собраний уже опубликовали свои декларации. Госдума планировала сделать это в двадцатых числах апреля.

По мнению замдиректора "Трансперенси Интернешнл – Россия" Ильи Шуманова, указ Путина содержит в себе ловушку или просто недостаточно проработан. Указ подписан 17 апреля, сведения о доходах должны были быть поданы до 1 апреля, поэтому непонятно, зачем отсрочка, отмечает правозащитник.

Политолог Константин Калачев считает, объем материальной помощи, оказываемой правительством людям и компаниям, попавшим в тяжелую ситуацию из-за пандемии, не лучший фон для обсуждения опубликованных деклараций с многомиллионными зарплатами у представителей власти.

Согласно опросу, проведенному научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", более 63 процентов россиян оказались без сбережений в кризис. Большинству респондентов денег не хватает даже до следующей зарплаты или стипендии, причем более трети заявили о нехватке значительной суммы. Тем, у кого накопления все-таки есть, а это каждый третий респондент, в случае неожиданной потери доходов этих денег может хватить максимум на полгода, отмечается в опросе.