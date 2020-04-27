Как самоизоляция меняет потребление, чем туроператоры предлагают занять майские праздники и почему доллар и нефть оказались никому не нужны — об этом расскажет Максим Блант в программе «Деньги на Свободе» в эфирах Радио Свобода и телеканала Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»